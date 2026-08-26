Agrigento

Minaccia e aggredisce i carabinieri durante controllo, denunciato studente minorenne 

A finire nei guai uno studente di 17 anni denunciato per minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

In evidente stato di alterazione, dovuta all’assunzione di alcol, ha prima disturbato alcuni clienti di un’attività lavorativa nel centro cittadino e all’arrivo dei carabinieri si è anche scagliato contro di loro.

Uno studente agrigentino di 17 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo per i reati di minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’episodio è avvenuto nei pressi di alcuni locali nel centro città. Il minorenne, dopo aver bevuto, avrebbe infastidito i clienti di un esercizio commerciale. Qualcuno ha chiamato il numero unico di emergenza con i carabinieri che sono arrivati poco dopo. Alla vista dei militari lo studente li ha prima minacciati e poi tentato di aggredire uno degli uomini in divisa.

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