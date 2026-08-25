Agrigento, domani regolare la raccolta dell’umido e della carta

Si informa la cittadinanza che il servizio di raccolta dell’organico, della carta e del cartone previsto per domani, mercoledì 26 agosto, sarà regolarmente effettuato ma potrebbero verificarsi disagi e rallentamenti.

Si invitano pertanto i cittadini a esporre normalmente i mastelli dell’umido e della carta, confidando nella comprensione per eventuali ritardi che dovessero verificarsi. Si precisa, inoltre, che i disservizi verificatisi nella giornata di oggi sono stati causati dalla chiusura dell’impianto Flexo Bags S.R.L. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.