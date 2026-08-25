Accelerare le procedure per consentire al Comune di Agrigento di accedere alle opportunità di finanziamento destinate all’impiantistica sportiva. È questo l’appello rivolto all’Amministrazione comunale dal consigliere Gerlando Piparo, che chiede un’immediata verifica delle procedure di accreditamento sul Portale Impianti Sportivi della Regione Siciliana. L’accreditamento rappresenta un passaggio propedeutico alla gestione delle istanze relative all’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno dell’impiantistica sportiva, finanziato attraverso i Fondi FSC 2021-2027.

Secondo Piparo, il Comune dovrebbe procedere senza indugio, qualora non lo abbia già fatto, con tutti gli adempimenti necessari. La procedura regionale prevede l’accesso tramite SPID o CIE, la validazione della PEC, l’inserimento dei dati del legale rappresentante e dell’Ente e il caricamento della documentazione richiesta. Una volta completato e accettato l’accreditamento, sarà possibile procedere con la gestione dell’istanza.

Per Piparo si tratta di un’occasione che Agrigento deve seguire con particolare attenzione, soprattutto alla luce delle condizioni di diversi impianti sportivi cittadini e della necessità di programmare interventi di riqualificazione, adeguamento e potenziamento delle strutture. «Le condizioni di diversi impianti sportivi cittadini e la necessità di programmare interventi di riqualificazione, adeguamento e potenziamento rendono indispensabile intercettare ogni possibile fonte di finanziamento regionale, nazionale ed europeo», sottolinea il consigliere. Da qui la richiesta rivolta direttamente al sindaco, all’assessore competente e agli uffici comunali affinché venga verificato lo stato della procedura e, nel caso in cui l’accreditamento non sia ancora stato effettuato, si proceda rapidamente.

Piparo chiede inoltre che l’Amministrazione avvii una ricognizione degli impianti sportivi comunali, così da individuare le strutture e gli interventi che potrebbero essere candidati ai finanziamenti. L’obiettivo, secondo il consigliere, è definire una scala di priorità e predisporre per tempo tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria, evitando di arrivare impreparati alla scadenza dell’Avviso. «Agrigento ha bisogno di impianti sportivi moderni, sicuri e pienamente fruibili – afferma Piparo –. Lo sport rappresenta un servizio fondamentale per i giovani, le famiglie e le associazioni sportive della città e non possiamo permetterci di lasciare inutilizzata alcuna opportunità di finanziamento». Il consigliere conclude chiedendo all’Amministrazione comunale di farsi trovare pronta per concorrere alle risorse disponibili e trasformare i finanziamenti in interventi concreti a beneficio dello sport e della comunità agrigentina.