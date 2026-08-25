Sciacca

Rifiuti, ecco il calendario della raccolta di vetro e secco a Sciacca

Per evitare ulteriori disguidi e garantire il corretto svolgimento del servizio, si invitano pertanto gli utenti a fare riferimento alle date corrette indicate di seguito

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Teknoservice S.r.l., azienda appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, informa la cittadinanza che, nel calendario cartaceo della raccolta differenziata distribuito agli utenti, è stato riscontrato un refuso relativo alle date di raccolta del vetro e del secco per il periodo settembre-dicembre 2026. L’errore riguarda esclusivamente le date riportate sul calendario cartaceo, che risultano invertite tra le frazioni vetro e secco. Per evitare ulteriori disguidi e garantire il corretto svolgimento del servizio, si invitano pertanto gli utenti a fare riferimento alle date corrette indicate di seguito.

RACCOLTA SECCO

3 settembre – 17 settembre, 1 ottobre – 15 ottobre – 29 ottobre, 12 novembre – 26 novembre, 10 dicembre – 24 dicembre

RACCOLTA VETRO

10 settembre – 24 settembre, 8 ottobre – 22 ottobre, 5 novembre – 19 novembre, 3 dicembre – 17 dicembre – 31 dicembre

L’azienda ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi arrecati, invitando gli utenti a fare riferimento alle date sopra indicate. Per richieste e segnalazioni è disponibile il numero verde dedicato 340 950 1468, mentre per comunicazioni via e-mail è possibile scrivere a sciacca@teknoserviceitalia.com.

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