Rifiuti, ecco il calendario della raccolta di vetro e secco a Sciacca

Teknoservice S.r.l., azienda appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti, informa la cittadinanza che, nel calendario cartaceo della raccolta differenziata distribuito agli utenti, è stato riscontrato un refuso relativo alle date di raccolta del vetro e del secco per il periodo settembre-dicembre 2026. L’errore riguarda esclusivamente le date riportate sul calendario cartaceo, che risultano invertite tra le frazioni vetro e secco. Per evitare ulteriori disguidi e garantire il corretto svolgimento del servizio, si invitano pertanto gli utenti a fare riferimento alle date corrette indicate di seguito.

RACCOLTA SECCO

3 settembre – 17 settembre, 1 ottobre – 15 ottobre – 29 ottobre, 12 novembre – 26 novembre, 10 dicembre – 24 dicembre

RACCOLTA VETRO

10 settembre – 24 settembre, 8 ottobre – 22 ottobre, 5 novembre – 19 novembre, 3 dicembre – 17 dicembre – 31 dicembre

L’azienda ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi arrecati, invitando gli utenti a fare riferimento alle date sopra indicate. Per richieste e segnalazioni è disponibile il numero verde dedicato 340 950 1468, mentre per comunicazioni via e-mail è possibile scrivere a sciacca@teknoserviceitalia.com.