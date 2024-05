Treno storico Palermo-Porto Empedocle: si torna a viaggiare domenica 12 maggio

Si torna a viaggiare con i treni storici tra Palermo e Porto Empedocle: domenica 12 maggio i visitatori potranno infatti, partendo dalla stazione centrale del capoluogo siciliano, raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento e l’ottocentesca area ferroviaria di Porto Empedocle a bordo dei rotabili storici di Fondazione FS. Il treno, in particolare, sarà composto dalla locomotiva storica anni ‘70 D 445 1006, da una carrozza “Centoporte” anni ’30, da tre carrozze “Terrazzini” e dal bagagliaio a carrelli per poter ospitare le biciclette. Da qui sarà possibile ammirare i paesaggi della campagna siciliana e, in seguito, una volta superata la stazione di Agrigento Bassa si entrerà nell’area archeologica patrimonio dell’umanità. Una volta giunti alla fermata Tempio di Vulcano, chi lo desidera potrà scendere per visitare il Giardino della Kolymbethra, gestito dal FAI, il cui biglietto di ingresso è di 5 euro Adulti e 2 euro Ragazzi (6-17 anni) e attraversandolo si potrà accedere al Parco Archeologico della Valle dei Templi e poter visitare i meravigliosi Templi dorici, oltre all’imponente Telamone, il gigante di pietra riportato recentemente in maniera eretta, il biglietto d’ingresso è 12 euro intero e 6 euro ridotto. Chi vorrà, anziché scendere al Tempio di Vulcano, potrà perseguire per Porto Empedocle e godere dei paesaggi offerti dalla splendida cittadina affacciata sul mar Mediterraneo. Qui si potrà ammirare l’ottocentesca stazione Ferroviaria curata dall’Associazione Ferrovie Kaos oppure, in alternativa, proseguire per Porto Empedocle Succursale. Una volta giunti qui, per chi lo desidera, si potrà usufruire dell’accompagnamento dell’associazione Archeoclub per un intrattenimento turistico-culturale al costo di 5 euro a persona o al costo di 10 euro per l’intrattenimento turistico-culturale-gastronomico. Ci sarà inoltre la possibilità di visitare i luoghi di Andrea Camilleri tra i vicoli della Vigata letteraria, sede della fiction “Il commissario Montalbano”, con l’opportunità di ammirare il monumento a Luigi Pirandello, il portico neoclassico del Municipio, la Chiesa Madre, Maria Santissima del Buon Consiglio, la Cappella di San Calogero nella Casa dei Portuali, la statua del Commissario Montalbano, il murale di Andrea Camilleri di Ligama e la Torre di Carlo V. Gli orari sono i seguenti: da Palermo C.le (8:48) a Porto Empedocle (12:20), il Treno dei Templi fermerà a Bagheria (9:01), Termini Imerese (9:20), Roccapalumba-Alia (10:15), Aragona Caldare (11:37), Agrigento Bassa (11:50), Tempio di Vulcano (12:06), Porto Empedocle C.le (12:20). La partenza da Porto Empedocle Succ.le è prevista alle ore 18:36 con le fermate a Tempio di Vulcano (18:52), Agrigento Bassa (19:13), Aragona Caldare (19:28), Roccapalumba-Alia (20:58), Termini Imerese (21:36), Bagheria (21:56), con arrivo a Palermo alle 22:10.