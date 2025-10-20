“Tripla prevenzione oncologica stabile”, conclusa la prima giornata del programma 

La popolazione agrigentina risponde all’invito alla prevenzione promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con il programma “Tripla prevenzione oncologica stabile”, la campagna di screening che dal 18 ottobre sino al 20 dicembre, aprirà le porte di diverse strutture ASP ogni sabato mattina, dalle 8.30 alle 13.30, per offrire gratuitamente ai cittadini i tre principali screening oncologici: mammella, cervice uterina e colon-retto. Sono 62 le mammografie eseguite durante la prima giornata presso le radiologie della Casa della Comunità di Agrigento, degli ospedali di Agrigento, Licata e Sciacca, e del PTA di Canicattì ed inoltre sono stati distribuiti 65 kit per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto ed effettuati 25 Pap Test o DNA Test per l’HPV. L’iniziativa proseguirà, come detto, nei prossimi sabato mattina e l’ASP di Agrigento auspica una partecipazione ancora superiore per intensificare le azioni di prevenzione.

In parallelo, per la ricorrenza del mese della prevenzione del tumore alla mammella “Ottobre in rosa”, si svolgerà domani, martedì 21 ottobre, un open day presso la hall dell’ospedale di Agrigento durante il quale le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno sottoporsi liberamente, senza prenotazione né impegnativa del medico curante, alla mammografia (purché siano trascorsi almeno due anni dall’ultimo esame, salvo diversa indicazione medica).

L’evento è realizzato in collaborazione con i volontari dell’Associazione AMICO Onlus e i Club Lions Chiaramonte e Host di Agrigento. L’indomani, mercoledì 22 ottobre, un ulteriore open day informativo è in programma a Racalmuto presso la sede del consultorio familiare con la fattiva partecipazione del Comune di Racalmuto, l’Associazione Donatori Sangue e la Fidapa. Entrambe le giornate sono state precedute ieri, domenica 19 ottobre, ad Agrigento, dalla “camminata itinerante solidale” durante la quale il centro città è stato attraversato da un festante corteo in rosa guidato dall’Associazione Sport Life Education “Onde Rosa”.