Lampedusa

Migranti, quattro sbarchi a Lampedusa: quasi 500 nell’hotspot

Tutti sono stati condotti all'hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano al momento 514 ospiti.

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

Quattro sbarchi, con un totale di 286 migranti, sono avvenuti tra la notte e la mattinata a Lampedusa. Le motovedette di guardia di finanza, Frontex e Capitaneria di porto hanno intercettato i barconi con a bordo gruppi da 58 a 82 persone, originarie di Guinea, Ghana, Nigeria, Pakistan, Egitto, Somalia ed Eritrea.

I migranti hanno raccontato di essere partiti da Zawya e Tajoura, in Libia, mentre uno dei gruppi, composto da 58 persone tra cui 18 donne e 12 minori, sarebbe salpato da Sfax, in Tunisia. Tutti sono stati condotti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano al momento 514 ospiti. Per la mattinata non sono previsti trasferimenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Lampedusa

Migranti, quattro sbarchi a Lampedusa: quasi 500 nell’hotspot
Messina

Oltre un secolo di fedeltà, i carabinieri festeggiano i 104 anni dell’appuntato Mazzone
Siracusa

Nascondeva tre candelotti con esplosivo nello zaino, denunciato 20enne
Politica

Disservizi sulla tratta ferroviaria Agrigento-Palermo, Catanzaro: “Basta propaganda”
Agrigento

“Tripla prevenzione oncologica stabile”, conclusa la prima giornata del programma 
Agrigento

Imprese, Agrigento al vertice nazionale per crescita nel 3° trimestre 2025