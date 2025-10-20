Nasconde pistola clandestina in una borsa in cucina, arrestato

È stato un intervento lampo, mirato e senza alcun margine di errore quello portato avanti dalla “squadra dedicata e specializzata nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa” dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania che ha portato all’arresto, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, di un uomo di 48 anni, pregiudicato, sorpreso a detenere un’arma clandestina all’interno della propria abitazione nel quartiere “Picanello”.

L’operazione è scattata nella sera, dopo alcuni giorni di accertamenti investigativi che avevano confermato le ipotesi investigative dei militari dell’Arma, circa la presenza di armi da fuoco nella disponibilità del 48enne.

Gli investigatori, intervenuti con più unità per bloccare ogni possibile via di fuga, quando hanno avuto la certezza che l’uomo fosse in casa, hanno deciso di fare irruzione nel suo appartamento.

Alla loro vista, il sospettato ha mostrato subito forte agitazione. In effetti, la sua preoccupazione è stata subito motivata dal fatto che, a seguito della perquisizione, i Carabinieri hanno scovato, nascosta all’interno di una borsa a tracolla poggiata sul frigorifero della cucina, una pistola a salve Kimar modello 85 Auto Black calibro 8 mm, che era stata manomessa e modificata mediante la sostituzione della canna, diventando così una vera e propria arma da fuoco clandestina, perfettamente funzionante e potenzialmente letale.

L’arma, in grado di esplodere proiettili reali con elevata capacità offensiva, rappresentava un grave pericolo per l’incolumità pubblica.

Il 48enne è stato, quindi, arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di arma clandestina e trasferito presso la casa circondariale di Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.