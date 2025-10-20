Siracusa

Nascondeva tre candelotti con esplosivo nello zaino, denunciato 20enne

Nascondeva tre candelotti con esplosivo artigianali nello zaino ma i carabinieri lo hanno scoperto dopo un controllo

Nascondeva tre candelotti con esplosivo artigianali nello zaino ma i carabinieri lo hanno scoperto dopo un controllo. Per questo motivo un 20enne di Siracusa è stato denunciato. L’episodio nella notte tra sabato e domenica. Il giovane, fermato in via Immordini dai carabinieri durante un normale controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso dei tre candelotti esplosivi artigianali. Il 20enne deve rispondere di detenzione di materiale esplodente.

