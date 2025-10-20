Oltre un secolo di fedeltà, i carabinieri festeggiano i 104 anni dell’appuntato Mazzone

Nei giorni scorsi, presso la sua abitazione di Capo d’Orlando (ME), l’Appuntato dei Carabinieri in congedo Antonino Mazzone, nato nel 1921, ha festeggiato il suo centoquattresimo compleanno, circondato da amici e parenti.

Per quest’evento speciale non poteva mancare la vicinanza dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e della Compagnia di Sant’Agata di Militello, che hanno omaggiato Antonino con una torta decorata con l’emblema dell’Arma, condividendo con lui il momento in cui ha spento simbolicamente le sue 104 candeline.

In occasione dell’evento conviviale, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina, Colonnello Lucio Arcidiacono, insieme al Comandante della Compagnia di Sant’Agata di Militello (ME), Maggiore Maurizio BLASA, ha donato all’Appuntato MAZZONE una giberna di cristallo, accompagnata da una lettera di auguri inviata dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Il veterano, visibilmente commosso, non ha perso l’occasione per ricordare con lucidità e simpatia alcuni aneddoti del proprio servizio prestato tra le file dell’Arma, richiamando soprattutto i tantissimi anni vissuti a Palermo, presso la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale, facendo parte – tra l’altro – del pool del Giudice Rocco Chinnici.

Difatti, il Colonnello Arcidiacono ha sottolineato che l’Appuntato Mazzone – nel raggiungere questo eccezionale traguardo, con straordinaria energia e lucidità – rappresenta un prezioso patrimonio in termini di memoria e valori, costituendo un esempio per tutte le generazioni di giovani Carabinieri.