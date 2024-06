Turismo, Federalberghi: “la provincia di Agrigento da record nell’Anno 2023”

La provincia di Agrigento ha raggiunto risultati straordinari nel settore turistico per l’anno 2023. Sono stati registrati 460.000 arrivi nelle strutture turistico-ricettive della provincia, con un incremento del 16,7% rispetto al 2022.

Soddisfazione da parte di Federalberghi per dei risultati che fanno bene sperare per il prossimo futuro.

Un dato straordinario è quello delle presenze che si sono consolidate a 1.587.000, con un aumento del 24,8% rispetto all’anno precedente, e una permanenza media di 3,4 giorni.

” Questi dati – dichiara Francesco Picarella, Presidente di Federalberghi Agrigento – certificano il secondo maggior aumento di presenze rispetto alle altre province siciliane. Un dato dal prezioso valore per un territorio, com’è quello agrigentino, assetato di lavoro e che vede nel turismo l’unico vero volano economico “.

I dati dell’osservatorio turistico regionale confermano che Agrigento e la sua provincia sono leader del turismo post pandemia.

Il riconoscimento di Agrigento come Capitale della Cultura è destinato a segnare una nuova primavera economica per l’intero territorio, contribuendo ulteriormente alla crescita del settore turistico.

Il turismo ha avuto un impatto positivo anche sui comparti dei servizi e dei pubblici esercizi, consolidando il settore come motore propulsivo dell’economia locale. Tuttavia, resta una sfida: la difficoltà della regione nel recuperare i pernottamenti non effettuati, che rappresentano circa il 23% del totale.

È essenziale che ora le istituzioni, le imprese, i sindacati e i cittadini collaborino per fare del 2025 l’anno della svolta per il territorio.

” Solo unendo le forze – conclude Francesco Picarella – sarà possibile consolidare i successi ottenuti e costruire un futuro prospero per Agrigento e la sua provincia “. Il Pres. Francesco Picarella di Federalberghi sulle presenze 2023 in Provincia di Agrigento