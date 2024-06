Turismo, il megayacht di Nancy Walton davanti la baia del Kaos

Il megayacht di Nancy Walton, figlia del fondatore di Walmart,la più importante catena di grandi magazzini degli Stati Uniti, stamattina davanti la baia di contrada “Kaos” ad Agrigento.

“Nell’essere orgogliosi di vedere presenze tanto prestigiose, ognuno per propria parte, dovrebbe riflettere su come potere valorizzare queste opportunità, presentando un territorio bello ed accogliente che possa indurre i viaggiatori a soffermarsi invece che vedere la Valle ed andare oltre.I numeri del turismo sono in crescita, la congiuntura è favorevole e la promozione sta funzionando, ma senza uno sforzo corale per lavorare sul territorio si rischia che questi risultati siano effimeri”, dice in una nota Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO-Distretto Turistico Valle dei Templi.