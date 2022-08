Turismo, il ministro Garavaglia ad Agrigento: “la Valle dei Templi meravigliosa”

Massiccia presenza di turisti ad Agrigento. La Valle dei Templi, nei giorni di ferragosto, ha registrato 9.953 ingressi confermandosi il sito archeologico più visitato della Sicilia.

“E’ una meraviglia. Conosciamo già il sito archeologico e ha mille potenzialità per migliore ancora di più, ma sta a noi proporre una migliore offerta per far si che i turisti rimangano più a lungo”, dice il ministro del turismo Massimo Garavaglia che ieri sera ha visitato la Valle dei Templi accompagnato da Roberto Sciarratta direttore del parco archeologico Valle dei Templi, dal Sindaco di Agrigento Franco Micciché, dagli assessori Picarella e Ciulla, e dall’amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa.





“Stasera abbiamo accompagnato il Ministro del Turismo Garavaglia a visitare la Valle dei Templi. La bellezza dei Templi e della città lo hanno affascinato. Un’occasione per raccontare il nostro territorio e la costa del mito”, ha scritto in una nota Fabrizio La Gaipa l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi.

Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia nella mattinata di oggi è stato impegnato in un convegno ad Agrigento che si è svolto al Mudia per fare il punto sull’evoluzione del turismo sempre più proiettato verso la sostenibilità e la valorizzazione ambientale come attrattore territoriale. I progetti, le buone pratiche e la visone di Agrigento turistica del futuro.







