Ubriachi alla guida e in possesso di droga, controlli straordinari nella notte di Hallowen ad Agrigento

Controlli straordinari del territorio nell’intera provincia in occasione dei tradizionali festeggiamenti nella notte di Halloween. Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo dell’intero territorio provinciale,

predisposto dalla Questura e dal Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento nella notte tra il 31

ottobre e il 1° novembre, in concomitanza coi tradizionali festeggiamenti di Halloween, sono stati

conseguiti i seguenti risultati: i Carabinieri hanno identificato 330 persone e controllato 160 autovetture elevando varie sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, impegnando 40 pattuglie e 90 militari; inoltre: ad Agrigento, i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato un 33enne per guida in stato di ebbrezza alcolica; a Canicattì, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno segnalato all’Autorità competente un 36enne per aver danneggiato il finestrino di un autobus in sosta;

a Santa Elisabetta, i Carabinieri della Stazione di Aragona hanno segnalato un 20enne per

guida in stato di ebbrezza alcolica.

La Polizia nell’ambito di tutta la provincia ha identificato 585 persone e controllato 253

autovetture elevando 23 sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, impegnando

numerose pattuglie. Inoltre, personale della Questura di Agrigento durante i controlli movida ha segnalato alla Prefettura di Agrigento una persona trovata in possesso di sostanza stupefacente per uso personale (ex art.75 L.309/90). Durante i controlli amministrativi effettuati in diversi esercizi pubblici della provincia, a Canicattì due locali sono stati sorpresi ad effettuare pubblici spettacoli senza la prevista licenza del Questore. I due titolari verranno segnalati all’A.G.

I risultati conseguiti, dimostrano ancora una volta l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva di Polizia e Carabinieri sul territorio dell’intera Provincia.