Ubriaco insulta clienti di un bar e poi si scaglia contro le auto in sosta: denunciato

L'uomo, un 40enne tunisino, ma residente a Favara, deve rispondere di danneggiamento

I carabinieri della Stazione di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un quarantenne di nazionalità tunisina ma residente a Favara, per il reato di danneggiamento.

L’uomo, ubriaco, ha prima molestato e insultato i clienti dei locali della movida e poi si è scagliato contro le auto in sosta prendendole a calci e pugni. È successo, l’altra sera, all’ingresso della via Atenea, nel centro di Agrigento.

