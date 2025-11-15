Ubriaco insulta clienti di un bar e poi si scaglia contro le auto in sosta: denunciato

I carabinieri della Stazione di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un quarantenne di nazionalità tunisina ma residente a Favara, per il reato di danneggiamento.

L’uomo, ubriaco, ha prima molestato e insultato i clienti dei locali della movida e poi si è scagliato contro le auto in sosta prendendole a calci e pugni. È successo, l’altra sera, all’ingresso della via Atenea, nel centro di Agrigento.