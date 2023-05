Un campo da basket in memoria di Haitem Fathallah: lavori iniziati

Sono iniziati a San Leone i lavori tanto attesi per la realizzazione di un grande campo di basket in memoria dì Haitem Fathallah, il cestista, 32 enne, morto in seguito ad un malore accusato durante la partita di basket Dieere Reggio Calabria-Fortitudo Messina di Serie C. “Finalmente dopo tanto attendere, prende forma il sogno del nostro fratello e amico. E siamo certi, visto la giornata speciale in casa Fortitudo, che il nostro Presidente ne sarebbe stato felice“, commenta la Fortitudo Agrigento. Sarà un campetto a libero accesso, nello spirito di Haitem, per dare la possibilità a tutti di appassionarsi allo sport.