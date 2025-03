Un fiume di gente per la Fiaccolata dell’Amicizia, Miccichè: “da Agrigento il messaggio di pace”

Un fiume di gente per la Fiaccolata dell’Amicizia con la partecipazione dei gruppi partecipanti al 77° Mandorlo in fiore. Ad aprire l’attesa manifestazione l’imponente carro allegorico, realizzato dai “maestri” di Sciacca, illuminato e particolarmente suggestivo.

“Un messaggio di pace e fratellanza che parte di Agrigento, Città capitale della cultura italiana 2025, che ha come filo conduttore i quattro elementi che se in simbiosi si può parlare di pace e amore, se sono in discordia nasce l’odio e la guerra, ma da Agrigento parte il messaggio di Pace per tutto il mondo”; ha detto il sindaco Franco Miccichè nel suo saluto a tutte le delegazioni e a tutti i presenti alla grande manifestazione.

La sfilata è partita da Piazza Pirandello, sta attraversando la via Atenea, e si concluderà in piazza Cavour; quest’anno il percorso è stato ridimensionato a causa della chiusura stradale della via Acrone. Presente alla sfilata il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, insieme ai vertici delle forze dell’ordine.

Ma la festa non è per tutti; c’è chi è rimasto imbottigliato nel traffico. La via Imera, la bretella del ponte Imera, via Manzoni e via XXV Aprile completamente bloccate. Il centro città è irraggiungibile persino con mezzi a due ruote, mentre la circolazione è totalmente compromessa.