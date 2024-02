Una poesia per Agrigento, premiati i tre vincitori del concorso TUA per San Valentino

Sono le poesie “Tu Giurgenti” di Salvatore Argento, “Natu ni sta città” di Domenico Sicilia e “Agrigento… sole, mare e poesia” di Maddalena Collura le vincitrici del concorso ideato dalla TUA. L’iniziativa dell’azienda di trasporto urbano, alla quale hanno aderito oltre 60 autori, è nata per celebrare “Agrigento Capitale della Cultura 2025” in occasione della festa di San Valentino. Le tre poesie vincitrici sono state scelte dal responsabile del settore poesia della Strada degli Scrittori, dottor Giovanni Salvo.

I tre vincitori hanno ricevuto in premio l’abbonamento mensile a servizio urbano TUA, per ogni mese, fino al 31 dicembre 2024, e una cena per due persone, nel giorno di San Valentino, al ristorante “Il porticciolo”. La cerimonia di premiazione si è svolta nell’autoparco di viale Emporium.

Come previsto dal bando, le tre poesie sono state pubblicate sul sito della TUA e sui canali social dell’azienda.