Un’auto gli taglia la strada, ragazzina cade con lo scooter e rimane ferita

Una ragazzina è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi di contrada Calcarelle ad Agrigento. Dai primi accertamenti, la giovane a bordo del suo motorino si stava dirigendo a scuola quando all’improvviso un’auto gli avrebbe tagliato la strada; dopo l’impatto, è finita a terra rimanendo ferita ad una gamba. A bordo di un’ambulanza del 118 la giovane è stata trasferita all’ospedale di Agrigento per le cure necessarie. Spetterà alle forze dell’ordine fare luce sulla dinamica del sinistro stradale.