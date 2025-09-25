Agrigento

Un’auto gli taglia la strada, ragazzina cade con lo scooter e rimane ferita

Il sinistro stradale si è verificato in contrada Calcarelle

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Una ragazzina è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi di contrada Calcarelle ad Agrigento. Dai primi accertamenti, la giovane a bordo del suo motorino si stava dirigendo a scuola quando all’improvviso un’auto gli avrebbe tagliato la strada; dopo l’impatto, è finita a terra rimanendo ferita ad una gamba. A bordo di un’ambulanza del 118 la giovane è stata trasferita all’ospedale di Agrigento per le cure necessarie. Spetterà alle forze dell’ordine fare luce sulla dinamica del sinistro stradale.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ragusa

Donna risponde ad annuncio di lavoro, violentata
Catania

Presentano documenti falsi per ottenere finanziamento, arrestati truffatori
Enna

Individuata e sequestrata coltivazione di canapa indiana: indagini
Agrigento

Un’auto gli taglia la strada, ragazzina cade con lo scooter e rimane ferita
Palermo

 Furto di energia elettrica ed acqua, un arresto e 5 denunce
Agrigento

Auto contro moto al viale Cannatelo: centauro in ospedale