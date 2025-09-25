Cultura

Il favarese Orazio Damiata con “E se domani” conquista i giudici di X Factor 2025

Quattro sì per il giovane cantante

Pubblicato 2 minuti fa
Da Redazione

Continuano le audizioni sul palco di X Factor 2025, talent che sta riscuotendo un grande successo grazie a un mix perfetto di talenti emergenti, storie affascinanti e commenti taglienti della giuria che conquistano il pubblico.

Tra i protagonisti assoluti della seconda serata il giovane favarese Orazio Damiata, 25 anni, che si è presentato con il brano di Mina “E se domani”, conquistando la giuria composta da Achille Lauro, Jack La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani; quattro “sì” per Orazio che accede così alla fase successiva del programma.

“Orgoglio della nostra città! Vai Orazio!”, ha commentato sui social il sindaco di Favara Antonio Palumbo.

