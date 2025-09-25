Auto contro moto al viale Cannatelo: centauro in ospedale

Un violento incidente stradale si è verificato lungo il Viale Cannatelo. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un’auto e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio il centauro a bordo del mezzo a due ruote trasferito a bordo di un ambulanza presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Lanciato l’allarme sul luogo oltre i sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Traffico paralizzato.









