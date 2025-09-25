Agrigento

Auto contro moto al viale Cannatelo: centauro in ospedale

L'impatto è stato molto violento, ma fortunatamente il centauro ha riportato delle lieve ferite

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un violento incidente stradale si è verificato lungo il Viale Cannatelo. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, un’auto e una moto di grossa cilindrata. Ad avere la peggio il centauro a bordo del mezzo a due ruote trasferito a bordo di un ambulanza presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. Lanciato l’allarme sul luogo oltre i sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Traffico paralizzato.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ragusa

Donna risponde ad annuncio di lavoro, violentata
Catania

Presentano documenti falsi per ottenere finanziamento, arrestati truffatori
Enna

Individuata e sequestrata coltivazione di canapa indiana: indagini
Agrigento

Un’auto gli taglia la strada, ragazzina cade con lo scooter e rimane ferita
Palermo

 Furto di energia elettrica ed acqua, un arresto e 5 denunce
Agrigento

Auto contro moto al viale Cannatelo: centauro in ospedale