Messina

Furto in abitazione, marocchino arrestato in flagranza

Ad incastralo le immagini di videosorveglianza installate all'interno dall'appartamento

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino marocchino di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione.  

Allertati da una chiamata pervenuta al numero di pronto intervento 112 che segnalava un furto in un appartamento in un quartiere residenziale del centro cittadino, i Carabinieri hanno individuato e fermato il 23enne mentre si aggirava in atteggiamento sospetto nella zona di Camaro.

L’immediata attività investigativa sviluppata sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima, nonché dalla visione dei filmati estrapolati dalle videocamere di sorveglianza, installate all’interno della casa, hanno permesso ai militari di risalire al cittadino straniero quale autore del furto.

Il 23enne è stato pertanto arrestato e condotto in caserma, laddove i militari hanno potuto accertare che lo stesso, privo di documenti, aveva fornito dichiarazioni mendaci sulla sua identità, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale.

L’arrestato si trova ora ristretto presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

Il favarese Orazio Damiata con “E se domani” conquista i giudici di X Factor 2025
Agrigento

Agrigento ospita il terzo “Simposio Agrigentino di Radioterapia”
Messina

Furto in abitazione, marocchino arrestato in flagranza
Enna

Frodi in agricoltura, confiscati beni per circa 190 mila euro a imprenditore ennese
Lampedusa

A Lampedusa prende il via il Servizio Civile Universale con la Croce Rossa Italiana
Agrigento

Donna rapinata in pieno centro ad Agrigento, indagini 