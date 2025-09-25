Enna

Individuata e sequestrata coltivazione di canapa indiana: indagini

In corso ulteriori accertamenti investigativi finalizzati all'individuazione dei soggetti responsabili della coltivazione

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato di Enna, nell’ambito di mirati servizi per il contrasto e la prevenzione dei reati connessi alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha individuato e sequestrato una coltivazione illegale di canapa indiana, occultata tra la fitta vegetazione.

L’operazione si è svolta nel territorio del comune di Centuripe, dove, grazie a un’attenta attività di osservazione e controllo del territorio da parte del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte, in collaborazione con gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Enna, è stato possibile localizzare l’area destinata alla coltivazione.

L’intervento tempestivo degli operatori ha impedito che il “raccolto” potesse essere immesso nella rete di distribuzione clandestina, contribuendo cosi a interrompere un’attività criminale che avrebbe potuto generare significativi profitti illeciti. Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti investigativi finalizzati all’individuazione dei soggetti responsabili della coltivazione e alla ricostruzione dell’intera filiera del traffico illecito.

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio e testimonia l’impegno costante delle forze di polizia nella tutela della legalità, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili al fenomeno della produzione e del commercio di sostanze stupefacenti.

