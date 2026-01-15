Università di Agrigento, la VI Commissione  incontra i vertici Ecua

“Chiediamo attenzione alla Politica nella gestione dell’università di Agrigento. L’Ecua ha bisogno di una visione chiara e di una guida stabile. Stop alle polemiche. Il consorzio ha in atto un pesante giudizio con l’università di Palermo che chiederebbe 11 milioni di euro al consorzio, non può approvare i bilanci non avendo un consiglio di amministrazione, non ha personale addetto agli adempimenti contabili perché la risorsa che se ne occupava è andata in pensione. Ci segnalano che tutti i componenti del CDA sono stati designati, ma l’assemblea non si riunisce per prenderne atto e farli insediare. In passato il Sindaco di Agrigento ha potuto convocare autonomamente l’assemblea di cui detiene il 64%.Comprendiamo l’esigenza di preferire la condivisione con tutti gli altri soci, ma forse anche questa volta si dovrebbe intervenire direttamente per evitare che lo stallo si protragga oltre”. Queste le dichiarazioni della VI Commissione del Comune di Agrigento che oggi si è confrontata con l’Ecua.