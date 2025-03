Vacanze agrigentine per l’attaccante dell’Inter Joaquin Correa 

Vacanze agrigentine per il calciatore dell’Inter Joaquin “El tucu” Correa. L’attaccante argentino, in compagnia della moglie Chiara Casiraghi, ha scelto i luoghi iconici della provincia per trascorrere alcuni giorni di relax. Il campionato è fermo per la pausa delle Nazionali, impegnati negli incontri internazionali tra qualificazioni e Nations League.

Correa è stato ospite di Villa Athena e del Verdura Resort, tra le più iconiche strutture ricettive del territorio. Immancabile, ovviamente, la foto di rito nella Valle dei Templi e Sciacca. Gli scatti sono stati postati dalla coppia sui social.