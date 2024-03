Vandalizzata sede di Fratelli d’Italia ad Agrigento: “Nazisti infami”

Atto incivile e intimidatorio contro la sede di fratelli d’Italia Scritte intimidatorie sono state trovate sui muri della sede di fratelli d’Italia al centro di Agrigento, in via Gioeni 63, che è anche la sede dell’On. Giusi Savarino. La deputata dichiara: “In tanti anni di impegno politico non mi era mai capitato un atto vile del genere, quella è una sede di ascolto e di confronto politico, un riferimento non solo per i tesserati di fratelli d’Italia ma per tutto il territorio provinciale. Sono amareggiata. Ho personalmente già avvisato sia il Prefetto che il Questore, e i vertici del partito, queste minacce sono frutto di un clima di contrapposizione politica che si sta facendo sempre più pesante.” Le scritte riportano simboli, offese come “nazisti infami” e minacce. “Se qualcuno pensa così di intimidirci non ci conosce e non ci riuscirà!” Così conclude la deputata di fratelli d’Italia On. Giusi Savarino.

La nota del deputato nazionale Lillo Pisano

“Esprimo la mia piena solidarietà all’on. Giusi Savarino e a tutto il gruppo di Fratelli d’Italia Agrigento per il vile atto posto in essere contro la sede cittadina. Un gesto intollerabile che mi auguro trovi la ferma condanna di tutti gli esponenti politici.Invito ad abbassare i toni della dialettica politica per evitare di incentivare, anche involontariamente, azioni del genere. Auspico che i colpevoli di questa spregevole iniziativa siano al più presto individuati dalle autorità competenti”. È quanto afferma l’on. Calogero Pisano a seguito dell’episodio di ieri che ha visto la sede cittadina di Fratelli d’Italia oltraggiata con scritte offensive.

La nota del direttivo provinciale firmata dal Presidente Adriano Barba

Si tratta di un gesto vile che non ci scoraggia rispetto alla nostra azione politica. Attaccare la sede di un partito significa attacare i valori della democrazia che riguardano tutti noi. È un chiaro intento minatorio quello di attaccare il nostro simbolo ed una nostra sede. Se pensano però di intimidirci sappiano che non arretreremo di un millimetro nel condurre con determinazione le nostre battaglie politiche per le quali la gente democraticamente ci ha premiati affidandoci, quale prima forza di Governo, la guida del Paese. Se ne facciano una ragione. Continueremo ad impegnarci con maggiore determinazione rispetto alle sfide di questo territorio, come abbiamo sempre fatto con la schiena dritta. Siamo fieri dei risultati ottenuti e andremo avanti per la nostra strada. Confidiamo nell’operato degli inquirenti perché i responsabili di questo attacco vergognoso vengano individuati e assicurati alla giustizia. L’intero direttivo provinciale che ho l’onore di presiedere esprime vicinanza all’on. Giusy Savarino che proprio in quella sede ha radicato la sua segreteria politica.