Vendono alcolici a minorenni, sanzionati due locali della movida a San Leone

I Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento hanno intensificato i controlli del territorio con mirati servizi volti a garantire, nelle zone del capoluogo dove si svolge la movida, particolarmente frequentate dai giovani, anche il rispetto della normativa in materia di somministrazione di alcol.

I controlli effettuati nel fine settimana negli esercizi pubblici dai militari delle Stazioni Carabinieri di Villaseta e di Villaggio Mosè hanno consentito di sanzionare due attività commerciali che avevano somministrato bevande alcoliche a un sedicenne e a un diciassettenne. Chi vende alcol a minori, infatti, si espone a sanzioni severe che vanno dalle multe pecuniarie alla chiusura temporanea delle attività.

I controlli dell’Arma dei Carabinieri mirano anche a sensibilizzare i gestori dei locali pubblici al rispetto delle leggi che regolano la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. L’obiettivo è quello di creare un ambiente sicuro per i giovani e contrastare fenomeni come il consumo di alcol da parte di minorenni, con i suoi potenziali rischi per la salute e la sicurezza.