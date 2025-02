Via Acrone a rischio cedimento, strada chiusa al traffico

Aumentano le preoccupazioni per la sicurezza pubblica in via Acrone. Dopo i cedimenti della strada, dei marciapiedi dissestati e i vari rischi strutturali che minacciano l’incolumità di studenti, pendolari e residenti, questa mattina il Comune di Agrigento ha disposto la chiusura totale dell’arteria stradale. La decisione è stata presa dalla Protezione Civile comunale, di concerto con i Vigili del Fuoco.

Il Codacons già dal mese di dicembre aveva denunciato tale situazione di pericolo; era stato anche effettuato un sopralluogo congiunto dalla Protezione Civile e dall’AICA , ed era stato accertarto che i dissesti sono probabilmente causati da perdite nella rete idrica. Ma ciò nonostante ben poco è stato fatto e oggi arriva la chiusura di una delle principali arterie che collegano il centro città alla stazione ferroviaria e agli istituti scolastici.

Oltre alla strada, le verifiche tecniche hanno portato alla chiusura delle attività commerciali situate lungo via Acrone, tra cui la sala Bingo, che secondo i primi sopralluoghi avrebbe subito danni strutturali significativi. “Questa situazione conferma ulteriormente le nostre preoccupazioni e la necessità di interventi immediati per evitare un possibile crollo.Se ci avessero dato ascolto mesi fa, non saremmo arrivati a questo punto. Adesso la strada è chiusa, le attività sono ferme e qualcuno dovrà assumersi la responsabilità di questi ritardi“, cosi in una nota il responsabile del codacons Giuseppe Di Rosa.