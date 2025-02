Via Acrone è a rischio crollo, chiusa sia la strada che il Bingo 

La via Acrone, nel centro di Agrigento, è a rischio cedimento e per questo viene interdetta al traffico. Lo ha disposto il sindaco Franco Miccichè con un’ordinanza. Il primo cittadino ha emesso un provvedimento a salvaguardia della pubblica incolumità disponendo precauzionalmente la chiusura temporanea della Sala Bingo e del tratto di via Acrone che va dall’imbocco di Piazza Marconi fino all’hotel Exclusive, fino al ristabilimento delle condizioni di sicurezza.