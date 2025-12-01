Via libera al finanziamento per il centro polivalente a Fontanelle

«Con grande soddisfazione comunico che, con Delibera di Giunta n. 230 del 28/11/2025, l’Amministrazione Miccichè ha preso atto del Decreto di finanziamento D.D.G. n. 3542 del 19/11/2025 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, relativo al progetto “Rifunzionalizzazione mediante manutenzione straordinaria di un immobile da adibire a centro polivalente culturale e ricreativo”, finanziato nell’ambito del POC 2014–2020 – Asse 10 – Azione 1.” Lo dichiara in una nota l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato.

“Si tratta di un risultato atteso da anni, frutto di un percorso complesso, che premia la caparbietà dell’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Agrigento e dei nostri uffici tecnici. Un intervento che restituisce dignità e prospettiva a un’area che, negli ultimi tempi, aveva mostrato segnali preoccupanti di degrado, tanto da richiedere la convocazione urgente di un incontro in Prefettura con le istituzioni e i rappresentanti delle forze dell’ordine, nel quale è emersa la necessità di intervenire per mettere in sicurezza locali ormai divenuti luogo di abbandono e insicurezza.

Il lavoro di aggiornamento progettuale e di interlocuzione istituzionale ha consentito non solo di recuperare il finanziamento, ma anche di rendere l’intervento pienamente cantierabile. Oggi il progetto è interamente finanziato e pronto per essere avviato. L’opera permetterà di realizzare un nucleo polivalente culturale e ricreativo, restituendo funzionalità ed efficienza al piano terra del complesso che ospita gli uffici circoscrizionali. Un intervento atteso, che contribuirà alla rigenerazione urbana e alla rivitalizzazione sociale del quartiere di Fontanelle. Il progetto prevede la manutenzione delle strutture vetrate, il rifacimento delle pavimentazioni in gres, la realizzazione dei servizi igienici e di un impianto elettrico completamente a norma, nel rispetto delle prescrizioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Oggi possiamo dire di avere mantenuto un impegno con i cittadini di Fontanelle: restituire uno spazio pubblico importante, trasformandolo in un luogo di cultura, aggregazione e servizi. Un risultato che guarda con fiducia alla prossima fase realizzativa, che intendiamo avviare nel più breve tempo possibile.»