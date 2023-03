Viabilità, entro il 3 aprile le offerte l’appalto della SP n. 71-B Cavaleri Magazzeni

E’ pubblicato sulla home page del Libero Consorzio Comunale di Agrigento il bando di gara relativo all’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per l’affidamento dei lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza della Strada Provinciale n. 71-tratto B “Cavaleri-Magazzeni”. Si tratta di un appalto dell’importo complessivo di 991.500,00 euro, compresi 29.745,00 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), interamente finanziati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La gara sarà effettuata tramite procedura aperta e in modalità integralmente telematica, e le offerte dovranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale appalti del Libero Consorzio entro le ore 12:00 del prossimo 4 aprile 2023. L’apertura delle offerte è previste per il successivo 4 aprile alle ore 8.30 nella sala dell’Ufficio Contratti e Gare (via Acrone n. 27 – Agrigento).

Per informazioni e modalità di presentazione delle offerte basta collegarsi al link:

http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14811