Viabilità secondaria: firmato a Palermo l’accordo tra Regione e Liberi Consorzi

E’ stato sottoscritto a Palermo un importante accordo tra Regione Siciliana e Liberi Consorzi e Città Metropolitane della Sicilia. L’accordo, sottoscritto dall’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Alessandro Aricò e i Presidenti delle ex Province, mira a migliorare la viabilità in Sicilia con la semplificazione delle procedure e la possibilità di accesso dei progetti esecutivi ai fondi di Sviluppo e Coesione. Per il Libero Consorzio Comunale di Agrigento una importante opportunità di un ulteriore miglioramento della rete viaria di propria competenza.

“Esprimo soddisfazione per questo accordo e ringrazio il Presidente Schifani e l’Assessore Aricò per il coinvolgimento del Libero Consorzio di Agrigento – dice il Presidente Giuseppe Pendolino – che potrà contare non solo sui finanziamenti necessari al miglioramento delle nostre strade ma anche sulla collaborazione del personale tecnico regionale a supporto del nostro staff per l’avvio in tempi brevi dei lavori che saranno finanziati. Un primo stanziamento di sette milioni di euro consentirà di pianificare ed ultimare entro il 2026 i lavori sulla SP n. 20-B Casteltermini-San Biagio Platani, finanziati con 4.500.000,00 euro, mentre la rimanente somma sarà destinata ad un progetto in fase di elaborazione. Naturalmente occorreranno ulteriori e cospicue somme per interventi a pieno raggio su tutta la rete viaria della provincia, ma l’accordo rappresenta in ogni caso un’importante occasione per migliorare i collegamenti tra i comuni del nostro territorio”.