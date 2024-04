Zara a Punta Bianca per la sua nuova campagna pubblicitaria “homme”

Punta Bianca, incantevole scogliera sulla Costa del Mito, farà da scenario alla nuova campagna pubblicitaria di Zara Homme, uno dei marchi di abbigliamento e accessori più noti al mondo. La celebre casa di moda spagnola ha scelto questo luogo mozzafiato, confermandone la forte attrattiva.

La splendida Riserva Naturale è rinomata per le grandi distese di marna bianca che si tuffano nelle acque cristalline del Mar Mediterraneo. Questo paesaggio nel tempo ha ispirato numerosi artisti, fotografi e creativi di rinomati marchi fra i quali Kartell per la sua “Victoria Ghost”, Henry Cotton’s e Hinnominate di Belen Rodriguez. Adesso è la volta di Zara. La campagna pubblicitaria a Punta Bianca, come già videoclip di noti cantanti e scene di film, contribuirà certamente a una maggiore visibilità di uno dei luoghi più iconici di Agrigento e della Costa del Mito, poiché invoglia i turisti ad esplorare un angolo di paradiso.

Da anni la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi investe sulla Film Commission poiché crede nel valore promozionale delle immagini. La scelta di noti marchi di utilizzare uno dei luoghi più belli della fascia costiera centro-meridionale della Sicilia testimonia la bellezza e il fascino intramontabile di un panorama magico ed è un segno della sua crescente popolarità.