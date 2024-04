Elezioni ad Alessandria della Rocca, scende in campo Salvatore Mangione

Salgono a due i candidati sindaco ad Alessandria della Rocca. Dopo l’ufficializzazione da parte di Giuseppe Montana a scendere in campo e a sciogliere ogni riserva oggi è Salvatore Mangione che si presenta con una lista civica dello schieramento di centrodestra. Mangione è già stato sindaco per ben due volte consecutive dal 1995 al 1998. Ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale nel 1990 e di consigliere provinciale nel 1994.

“Dopo circa 22 anni mi hanno spinto a rimettermi in gioco in questa competizione elettorale. Questa nuova sfida sarà basata sulla scorta di quello che ha abbiamo saputo fare durante le legislature del 1995 e del 1998. Oggi intendo raccogliere le energie e dedicare tempo e volontà a questo nuovo progetto politico con la mia esperienza, al servizio di tutti senza mai guardare nessuna appartenenza, perchè non bisogna etichettare l’uno o l’altro cittadino a seconda delle opinioni o convinzioni, ma sulla base della libertà di ognuno, garantendo i diritti democratici riconosciuti”, ha detto Mangione.