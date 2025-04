Accusa un malore mentre lavora, 62enne cade da una betoniera e muore

Un sessantaduenne di Camastra, C.M., è morto, poco fa, mentre stava lavorando manovrando una betoniera in un appezzamento di terreno di Contrada Fontanazze, al confine con la più nota contrada Rinazzi e col territorio di Naro.

L’uomo, a causa di un malore, sarebbe caduto da una delle scale che serve a manovrare la pompa del mezzo.

Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’episodio che ha sconvolto la piccola comunità in provincia di Agrigento. Sul posto i Carabinieri della stazione di Camastra coadiuvati dai collegi della Radiomobile della Compagnia di Licata per cercare di ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte il povero lavoratore.

Sul posto anche un’ambulanza del 118 che è rimasta inutilizzata.

Intanto sul posto è arrivato anche il Sindaco di Camastra, Dario Gaglio, che ha espresso profondo dolore per l’accaduto e che si dice vicino ai familiari e agli amici del sessantaduenne apprezzato e stimato da tutti in paese.

In aggiornamento