Operaio morto mentre manovra betoniera: indagati i datori di lavoro

Sono stati iscritti nel registro degli indagati i datori di lavoro del sessantaduenne di Camastra, C.M., morto, martedì scorso, mentre stava manovrando una betoniera in un appezzamento di terreno di Contrada Fontanazze, al confine con la più nota contrada Rinazzi e col territorio di Naro.

La decisione è stata adottata dal Sostituto procuratore della Repubblica, Gaspare Bentivegna, che indaga per l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Il Pubblico ministero ha disposto altresì di eseguire l’autopsia affidando l’incarico al medico legale Alberto Alongi che dovrà accertare se l’uomo è morto a causa di un malore o per altre ragioni. L’esame autoptico è previsto per martedì prossimo e sia gli indagati che i familiari della vittima potranno nominare un proprio consulente per partecipare attivamente a questa fase di indagini.