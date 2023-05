Acqua, rifiuti e ambiente, il candidato Arbisi incontra l’assessore Di Mauro

Domani, sabato 20 Maggio, il candidato Sindaco Sario Arbisi ed i componenti del gruppo civico “Siamo Sambuca”, incontreranno l’Assessore Regionale all’Energia ed i Servizi di Pubblica Uilità, Roberto Di Mauro.

“Vogliamo evidenziare le esigenze della comunità di Sambuca di Sicilia e puntare ad approfondire, con il rappresentante delle Istituzioni regionali, quella che è la nostra visione di città che non può improvvisare e che deve guardare al futuro anche nel settore dei servizi primari e ambientali”, dichiara il candidato Arbisi. “Si tratta di un incontro molto importante per fare il punto della situazione cittadina in materia di acqua, rifiuti e ambiente, e per sottolineare come nel nostro programma ci sia grandissima attenzione ai temi che incrociano il problema dei cambiamenti climatici, oggi ritenuto fondamentale nell’agenda della politica, internazionale, nazionale e locale.”

L’incontro si terrà alle ore 11.30 presso la sede di “Siamo Sambuca”. Interverranno, oltre all’Assessore Roberto Di Mauro il Presidente della sezione Sicilia dell’Aiapp (Associazione Architettura del Paesaggio, Antonella Bondì; il candidato al Consiglio comunale, Giorgio Gulotta; l’Assessore designato, Antonio Salvato. A moderare i lavori sarà Margherita Porcaro.