E’ in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, il 39enne ferito in modo grave dal fratello dopo una lite avvenuta nel Messinese.

I Carabinieri della Compagnia di Patti hanno arrestato, in flagranza di reato il fratello, un 36enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per tentato omicidio.

I Carabinieri sono intervenuti nelle vicinanze di un agriturismo di Patti, dove l’arrestato era alloggiato. Sequestrato il coltello usato per l’aggressione. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ricoverata presso l’ospedale di Patti.

Prima dell’evento, nello stesso pomeriggio, il 36enne era stato sottoposto alla misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare, emessa nei suoi confronti dal Gip di Patti, su richiesta del pm Angelo Vittorio Cavallo della Procura.

La misura era stata adottata per maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori conviventi e dei fratelli, tra cui la vittima. Il padre e il fratello dell’uomo si erano recati presso la struttura per portare all’arrestato degli effetti personali.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’arrestato è stato ristretto nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.