Apertura

A bordo di una bici elettrica viene travolta da auto in corsa: ragazzina in grave condizioni

L'incidente si è verificato davanti il liceo scientifico di Lampedusa

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un grave incidente stradale si è verificato davanti il Liceo Scientifico di Lampedusa, tra un’auto e una bicicletta elettrica con a bordo una minorenne. L’impatto è stato violentissimo; secondo alcuni testimoni, la ragazzina a bordo della sua bici era uscita dal posteggio per immettersi sulla strada quando all’improvviso è stata travolta dall’auto.

L’automobilista, si è fermato per prestare soccorsi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno caricato la giovane sull’ambulanza e trasferita in aeroporto per essere trasferita in codice rosso a bordo di un elisoccorso a Palermo, all’ospedale Civico. La giovane, con una brutta ferita alla testa, è al momento in stato di coma farmacologico.

Sul posto dell’incidente i Carabinieri della locale tenenza e la polizia municipale che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro stradale. (Foto Lampedusa in 2 minuti)

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

A bordo di una bici elettrica viene travolta da auto in corsa: ragazzina in grave condizioni
Catania

Sorvegliato speciale in casa con 46 dosi di cocaina, arrestato
Cultura

Una nuova moneta celebra Agrigento capitale italiana della cultura
Palermo

In manette due spacciatori e sequestro di droga allo Zen
Catania

Scovata una mitragliatrice con munizioni in un tombino: al via indagini
Agrigento

Al giardino sensoriale della Valle dei Templi la passeggiata dei ricordi