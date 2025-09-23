Cultura

Una nuova moneta celebra Agrigento capitale italiana della cultura

Agrigento, capitale italiana della cultura 2025 è la protagonista di una moneta celebrativa da 5 euro in rame

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Casa di miti e leggende, custode di templi e opere senza tempo, Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, è la protagonista di una moneta celebrativa da 5 euro in rame, emessa per la Collezione numismatica 2025. Un omaggio al patrimonio archeologico della città, ponte tra passato e presente, che conserva ancora oggi i segni della sua storia millenaria.

La moneta ripercorre alcuni dei simboli del territorio: i resti del Tempio dei Dioscuri, il Telamone, il gocciolatoio leonino e l’Efebo di Agrigento. A completare la composizione, sul rovescio è raffigurato un didramma, la moneta che circolava quando la città era un’antica polis greca, con rappresentato un granchio, simbolo del dio-fiume Akragas e tutt’ora emblema diAgrigento. Una moneta antica all’interno di una moneta moderna, per celebrare la storia Agrigento e la sua continuità culturale.

La moneta dedicata ad “Agrigento – Serie Capitali italiane della Cultura” è emessa dal ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La moneta in rame, finitura Fior di Conio, dal valore nominale di 5 euro è stata curata dall’artista incisore Uliana Pernazza e coniata nelle Officine della Zecca dello Stato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Sorvegliato speciale in casa con 46 dosi di cocaina, arrestato
Cultura

Una nuova moneta celebra Agrigento capitale italiana della cultura
Palermo

In manette due spacciatori e sequestro di droga allo Zen
Catania

Scovata una mitragliatrice con munizioni in un tombino: al via indagini
Agrigento

Al giardino sensoriale della Valle dei Templi la passeggiata dei ricordi
Favara

Nuovi importanti riconoscimenti artistici per lo scultore favarese Angelo Adriano Morrealese