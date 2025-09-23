Al giardino sensoriale della Valle dei Templi la passeggiata dei ricordi





Si è svolta presso il giardino sensoriale della Valle dei Templi di Agrigento, in coincidenza con il “mese mondiale dell’Alzheimer,” la quarta edizione della “Passeggiata dei ricordi”, iniziativa ideata dall’Unità Operativa Complessa Malattie degenerative e involutive, Centro disturbi cognitivi e demenze, diretta da Liana Gucciardino, afferente al Dipartimento di salute mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale guidato da Leonardo Giordano.

Il corteo si è snodato lungo il cammino attraverso una visita che si prefigge l’obiettivo di sollecitare nei pazienti la rievocazione di un mondo di simboli, immagini e ricordi fungendo da terapia non farmacologica per stimolare i processi cognitivi, contribuire a rallentare il declino funzionale e controllare i disturbi del comportamento. L’ambientazione, infatti, si rimodella perfettamente sulle esigenze del paziente: lo spazio verde diviene spazio dei sensi stimolando la vista, l’olfatto e l’udito, mentre i luoghi eterni della Valle aprono alla dimensione rievocativa dei ricordi. Il tutto è stato allietato dalle musiche e dai canti dell’Associazione “Val d’Akragas” e del Gruppo folk “Città di Aragona”.