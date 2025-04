Abitazione in fiamme, morta donna di 68 anni

Incendio in una villa a Casteltermini stamani intorno a mezzogiorno che è costato la vita ad una donna di 68 anni.

Non si conoscono ancora le cause del rogo ma si sa che a all’interno dell’abitazione c’era una donna (che viveva da sola), che è stata trovata carbonizzata dalle squadre dei Vigili del fuoco di Agrigento e Mussomeli intervenuti per spegnere le fiamme.

Presenti sul posto anche i Carabinieri che si stanno occupando delle indagini; l’area è stata posta sotto sequestro e presto arriveranno anche le squadre speciali dei Vigili del fuoco da Palermo per i dettagli del caso. Intanto, la Procura della Repubblica di Agrigento ha disposto l’esame autoptico per accertare le cause della morte ed eliminare qualsiasi dubbio.