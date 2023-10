Affetto da demenza senile si perde a Ribera, 80enne salvato dai carabinieri 

I carabinieri della Tenenza di Ribera, insieme ai vigili del fuoco di Sciacca, hanno rintracciato un pensionato di 80 anni, affetto di demenza senile, la cui scomparsa era stata denunciata la sera precedente. L’anziano si trovava nei pressi di un laghetto artificiale in una zona di fitta vegetazione. L’uomo era completamente bagnato e in stato di ipotermia. Poco prima del ritrovamento era stata rinvenuta l’auto dell’anziano lasciata aperta e con le chiavi inserite. L’ottantenne è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Sciacca dove adesso si trova ricoverato per le cure mediche del caso.