Aggredisce i carabinieri, feriti due militari: denunciato trentenne 

Un trentenne disoccupato di Grotte è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due carabinieri

Pubblicato 53 minuti fa
Da Redazione

Un trentenne disoccupato di Grotte è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due carabinieri. È successo nel centro del piccolo paese dell’agrigentino dove i militari dell’Arma erano intervenuti in seguito ad una segnalazione.

L’uomo, in evidente stato di alterazione, stava creando non pochi fastidi nei pressi di un bar. All’arrivo degli uomini in divisa il trentenne non si sarebbe calmato ponendosi con un atteggiamento di sfida e cercando il contatto fisico. Due carabinieri sono rimasti lievemente feriti ma l’esagitato è stato bloccato e denunciato. 

