Favara, il consiglio comunale approva il bilancio consuntivo 2024

Lo rede noto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo che ringrazia tutto il consiglio comunale

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Il Consiglio comunale di Favara, nella serata di ieri, ha approvato il bilancio consuntivo 2024 realizzato nel mese di agosto con l’obiettivo di allineare gli strumenti finanziari del Comune entro metà settembre. A renderlo noto è il primo cittadino Antonio Palumbo.

“Puntiamo a sfruttare dei fondi del Governo nazionale per interventi di messa in sicurezza del territorio: guardiamo prioritariamente al nostro centro storico, ma non solo. Il Comune di Favara è al momento un ente sano, per quanto certamente faccia ancora i conti con gli strascichi del dissesto finanziario e delle innumerevoli cause pendenti, e potremo accedere ai trasferimenti previsti oltre che disporre atti che riguardano il personale per potenziare i servizi. Un lavoro mai fatto prima che getta le basi per un futuro diverso per Favara”.

