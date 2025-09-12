Licata

Aggredisce la moglie che voleva farlo smettere con la droga, misura cautelare per licatese licata

L’uomo è accusato di essersi reso responsabile di alcuni episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie a partire almeno dal 2019

Pubblicato 22 minuti fa
Da Redazione

Confermata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ma revocata quella del divieto di dimora a Licata. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame che, accogliendo parzialmente il ricorso dell’avvocato Alberto Caffarello, ha “alleggerito” la posizione di un ventinovenne licatese.

L’uomo è accusato di essersi reso responsabile di alcuni episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie a partire almeno dal 2019. I dissidi tra i coniugi, secondo quanto ricostruito, sarebbero nati a causa dell’uso di stupefacenti dell’indagato e dalla volontà della donna di dissuadere il marito nello sperperare denaro per acquistare la droga. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Sequestrato carico di tabacco di contrabbando destinato a Canicattì, un arresto 
Agrigento

“Lenzuo-Leo”, l’iniziativa del Leo Club Agrigento per aiutare chi è in difficoltà
Licata

Aggredisce la moglie che voleva farlo smettere con la droga, misura cautelare per licatese licata
Montevago

Evade dai domiciliari, arrestata 43enne agrigentina 
Apertura

Bruciata l’auto dell’ex presidente del consiglio comunale di Ravanusa, indagini
Apertura

Aggredisce i carabinieri, feriti due militari: denunciato trentenne 