Palermo

Un chilo di droga nascosto sotto la tettoia, arrestato 23enne

La droga - 7 panetti di hashish e 40 dosi di marijuana - era nascosta in un sacchetto sotto la tettoia dell'abitazione

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato in flagranza un 23enne, palermitano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo, nel quartiere Noce, una pattuglia di motociclisti dell’Arma è stata attirata da un odore sospetto proveniente dalle vicinanze di un’abitazione, pertanto, insospettiti hanno deciso di fermarsi e osservare da una posizione discreta. È stato allora che hanno assistito al gesto furtivo dell’uomo che stava nascondendo dei sacchetti sotto una tettoia, cercando di sfuggire ad occhi indiscreti. Questo movimento non è passato inosservato e ha spinto i Carabinieri ad intervenire immediatamente con un controllo approfondito. Dopo aver assistito all’occultamento, i militari hanno bussato alla porta dell’abitazione dello spacciatore. che, colto di sorpresa, non avrebbe mai immaginato il colpo di scena, quando i Carabinieri si sono diretti in modo deciso verso la tettoia dove, poco prima, aveva nascosto la droga.

I militari hanno recuperato più di 1 kg di sostanza stupefacente, abilmente occultata in dei sacchetti sotto la tettoia. In particolare i militari hanno rinvenuto e sequestrato: 7 panetti di hashish, una busta contente marijuana, quasi 40 dosi tra marjuana e hashish, già confezionate e pronte per essere immesse nel mercato della droga. 

Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al Laboratorio di Analisi di Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Palermo per le analisi qualitative e quantitative. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto disponendo per il 23enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

