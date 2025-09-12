Scoperto con la droga in casa, arrestato 47enne

I Carabinieri della compagnia di Mussomeli, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno eseguito mirati controlli nel Comune di Marianopoli (CL), finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In quel contesto, gli operanti hanno tratto in arresto un 47enne originario del posto, il quale aveva da poco terminato un periodo di detenzione domiciliare per altri reati.

In particolare, i militari hanno proceduto a una perquisizione locale presso l’abitazione del prevenuto, rinvenendo due involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo pari a gr. 619,90 circa.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il soggetto è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini, trasferito presso la Casa circondariale di Caltanissetta.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., con contestuale imposizione di permanere presso il proprio domicilio dalle ore 21:00 alle ore 07:00, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra in un più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta.