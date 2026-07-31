Auto si schianta contro un muro: morto 17enne, feriti due amici

Un diciassettenne è morto e due persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 114, in territorio di Caltabiano, nel Catanese. I tre erano a bordo di un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro. Sul posto è intervenuto, oltre ai vigili del fuoco, personale del 118 che hanno portato i due feriti negli ospedali di Taormina e Acireale. Rilievi e indagini sono eseguiti da carabinieri della compagnia di Giarre.