Licata

Scappa al controllo dei carabinieri, in tasca aveva hashish: denunciato licatese

Gli era stato intimato di fermarsi per un controllo ma, alla vista dei carabinieri, ha ben pensato di tentare una improbabile fuga a piedi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Gli era stato intimato di fermarsi per un controllo ma, alla vista dei carabinieri, ha ben pensato di tentare una improbabile fuga a piedi. È successo a Licata dove un trentaseienne del posto è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nei suoi confronti è scattata anche la segnalazione alla Prefettura di Agrigento poiché, a margine di una perquisizione, è stato trovato in possesso di hashish. Lo aveva in tasca. Il controllo è scattato nei pressi di piazza Stazione. I carabinieri hanno notato l’uomo passeggiare a piedi con atteggiamento nervoso e gli hanno intimato l’alt. Il 36enne, invece, ha tentato la fuga ma è stato prontamente bloccato dopo un breve inseguimento. 

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